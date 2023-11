RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro realizou um primeiro laudo da morte de cantora mato-grossense Ana Clara Benevides Machado, 23, durante um show da cantora Taylor Swift na noite desta sexta-feira (17). Conforme um funcionário do IML, a causa do óbito é indeterminada, e exames patológico e toxicológico irão apresentar mais detalhes. O resultado sairá em 30 dias.

Já a prefeitura do Rio de Janeiro emitiu uma nota sobre o laudo: "A paciente Ana Benevides chegou ao Hospital Municipal Salgado Filho, às 20h50, em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu. Neste momento não se consegue precisar a causa da morte que será investigada pelo IML."

O corpo de Ana será liberado e transportado para o Mato Grosso ainda neste sábado. Ela vivia em Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul, onde concluía a faculdade. Segundo o pai, ela tinha muitos planos para o futuro e estava guardando dinheiro.

O pai, que é servidor público, relembrou momentos da infância da filha que, diz, "foi uma criança muito alegre e querida por todos ao seu redor", disse ele em entrevista à Folha.