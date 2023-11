SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival Zum volta a acontecer neste ano em São Paulo. Marcado para os dias 25 e 26 de novembro no Instituto Moreira Salles, na avenida Paulista, a oitava edição do evento reúne artistas, fotógrafos e pesquisadores para conversas, oficinas, exposições, feiras e outras atividades gratuitas.

Desta vez, o festival organizado pela revista Zum traz debates sobre o uso da imagem enquanto instrumento de controle, sua influência na música e o fotojornalismo em tempos de governos autoritários.

Haverá ainda uma caminhada coletiva liderada por Glicéria Tupinambá no dia 25, a partir das 14h. A artista, que representará o Brasil na próxima Bienal de Veneza, levará o manto tupinambá pelos diversos espaços do museu, pregando a memória desse povo indígena.

O evento é gratuito e tem entre os convidados nomes como Gabriela Biló, fotógrafa deste jornal, Paulo Nazareth, Jup do Bairro e Ayrson Heráclito. Está previsto ainda a tradicional feira de fotolivros, com lançamentos do ano, e uma feira de fotografia analógica.