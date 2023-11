SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift adiou o show que faria no Rio de Janeiro neste sábado, dia 18, após a morte de uma fã na apresentação de sexta da "The Eras Tour" e em meio a uma onda de calor que toma a cidade. A nova data é segunda-feira, dia 20.

O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora, por meio de uma carta que ela publicou em seu Instagram diretamente do camarim no estádio Nilton Santos, o Engenhão, que recebe suas apresentações em solo carioca.

"Eu escrevo isto do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar de meus fãs, performers e equipe precisa e sempre virá em primeiro lugar", afirma no texto, que não faz menção à morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos.

Não há informações sobre reembolso de ingressos para aqueles que não puderem comparecer na segunda. Também não houve menção às outras apresentações que a americana fará no Brasil. Na semana que vem, ela tem um trio de performances em São Paulo.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, publicou um vídeo no X, antigo Twitter, comentando a decisão. A artista parece que não está bem diante do ocorrido de ontem, e de fato a temperatura no Engenhão está muito alta, com muitos atendimentos médicos", diz.

"O que eu quero pedir ao pessoal que não chegou ao Engenhão ainda é que, obviamente, dê meia volta, não saia de casa. Quem está no Engenhão saia com toda a tranquilidade, a organização vai ver como esse ingresso vai valer para a segunda-feira, se não puder valer a gente vai dar um jeito de eles recompensarem as pessoas."

Natural de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul, Ana Clara Benevides estava na grade do show quando começou a passar mal, na segunda canção da setlist. Ela foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio, mas não resistiu. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Na madrugada, Swift publicou em sua conta no Instagram uma mensagem sobre a morte. "Eu não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com meu coração devastado que eu digo que perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não posso nem acreditar o quão devastada eu estou por isso. Tenho pouquíssimas informações, mas sei que, de fato, ela era incrivelmente bonita e muito nova", escreveu.