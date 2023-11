SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que o show de Taylor Swift que ocorreria neste sábado (18) foi remarcado para a próxima segunda-feira (20). Ele pede, inclusive, que as pessoas saiam com tranquilidade do Estádio do Engenhão, no Rio.

"Recebi informe dos responsáveis do show, tem dois fatores: primeiro, a artista não está bem diante do ocorrido de ontem, de fato, a temperatura está muito alta, muitos atendimentos médicos. Peço que, quem não chegou, dê meia volta, vamos organizar o passe dos ingressos. Muita calma, estamos acionando órgãos aqui", disse Paes, completando que a nova apresentação será na segunda.

Taylor Swift anunciou o adiamento no Instagram, minutos antes. O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora, por meio de uma carta que ela publicou em seu Instagram diretamente do camarim no estádio Nilton Santos, o Engenhão, que recebe suas apresentações em solo carioca.

"Eu escrevo isto do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar de meus fãs, performers e equipe precisa e sempre virá em primeiro lugar", afirma no texto, que não faz menção à morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos.

