SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriela Benevides, prima de Ana, a fã de Taylor Swift que morreu durante o show da cantora nesta sexta-feira (17), lamentou o ocorrido. Ela acompanhou o pai da jovem na ida ao IML, neste sábado (18), e falou com a reportagem do F5.

"Ela comeu, e a Ana e as amigas receberam água, beberam antes e durante o show. Estavam bem na frente", conta Gabriela. "Foi uma surpresa pra quem tava com ela, ela não parecia se sentir mal."

A prima da swiftie disse também que o corpo será enterrado no jazigo da família em Pedro Gomes, no interior do Mato Grosso.

A investigação do caso ficará a cargo da 24ª DP, de Piedade, bairro da zona norte do Rio de Janeiro.

"Após tomar conhecimento das circunstâncias do fato, a Polícia Civil determinou que o hospital encaminhasse o corpo para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP), no Centro do Rio, para realização de exames de perícia, visando ao esclarecimento das causas da morte", diz a nota.