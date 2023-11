JÚLIO BOLL

SÃO PAULO

LATAM, Azul e GOL confirmaram possibilidade nas redes sociais; veja como proceder

(FOLHAPRESS) Em 18/11/2023 20h07

A LATAM, a Azul Linhas Aéreas e a GOL anunciaram, no fim da tarde deste sábado (18), fornecerá isenção na cobrança da taxa de remarcação de passagens para voos vindos do Rio de Janeiro nos próximos dias. O benefício foi concedido após fãs pedirem ajuda nas redes sociais, após a apresentação de Taylor Swift ter sido remarcada para a próxima segunda-feira (20).

Newsletter Era Swift Uma newsletter com tudo o que você precisa saber sobre a passagem do fenômeno da música no Brasil *** Em nota ao F5, a Azul confirmou a informação. "A Azul informa que Clientes impactados pela mudança do evento de hoje, no Rio de Janeiro (RJ), por liberalidade da companhia estarão isentos da taxa de cancelamento da passagem, deixando o valor em créditos para compra de passagens na Azul. Para isso, basta contatar a companhia por meio do canal de atendimento ao Cliente. Após o cancelamento, os Clientes impactados deverão efetuar novamente a compra para a nova data, mediante disponibilidade", diz o texto.

A LATAM anunciou a mesma medida. "A LATAM Brasil informa que se solidariza com os passageiros afetados com a alteração do show da Taylor Swift e atualizou sua política de flexibilidade. Clientes com voos programados para sair do Rio de Janeiro entre 19 e 20 de novembro poderão realizar a remarcação gratuitamente entre 21 e 26 de novembro, de acordo com a disponibilidade de assentos. As alterações podem ser feitas por meio do Contact Center da companhia nos números 4002-5700 (Capitais) e 0300-570-5700 (demais Regiões), ou pela agência de viagens pela qual o passageiro adquiriu o bilhete", diz a nota enviada à reportagem.

A GOL também confirmou a informação em nota ao F5, anunciando duas possibilidades: "Possibilidade de deixar o valor da passagem em crédito com a Companhia, sem a necessidade de pagamento da taxa de cancelamento; e isenção da taxa de remarcação para remarcações em voos nos próximos 12 meses."

O show de Taylor Swift foi adiado para a próxima segunda-feira (20) após a forte onda de calor no Rio de Janeiro. O anúncio foi realizado no estádio e em um comunicado da própria norte-americana, nas redes sociais. Na apresentação desta sexta-feira (17), uma fã morreu devido às altas temperaturas.

