SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, durante o show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro na última sexta-feira repercutiu em diversos veículos internacionais.

A fã da americana sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu após passar mal com o calor no estádio do Engenhão, que recebeu o "The Eras Tour".

O caso foi notícia no The New York Times, principal jornal americano. "A tragédia combinou duas das principais histórias do ano: o aumento das temperaturas e a histeria da turnê global de Taylor Swift", diz reportagem.

A proibição de entrada com água foi destacada no texto. Ao veículo, o Secretário Nacional do Consumidor Wadih Damous disse que o governo irá investigar a T4F: "A decisão de impedir que milhares de pessoas bebam água em um calor de 60ºC é uma loucura e irresponsável".

Outros grandes veículos dos Estados Unidos noticiaram a morte, como NBC, The Washington Post, CBS e CNN. Portais como Rolling Stones, Variety, Deadline, Vulture e TMZ também repercutiram o caso.

"A morte chocou muita gente no Rio de Janeiro, que nos últimos dias tem recebido fãs de todo o país. Espectadores relataram uma cena caótica no local. Fãs ficaram doentes, reclamaram da distribuição inadequada de água e disseram que o show estava perigosamente lotado", diz reportagem do The Washington Post.

"O show com ingressos esgotados aconteceu em um dos dias mais quentes do Rio, com índice de calor -combinando temperatura e umidade do ar- de 59,3ºC. Os fãs não foram autorizados a trazer sua própria água para o estádio", diz texto da revista Variety.

Na Inglaterra, o caso foi assunto no jornal The Guardian e no The Independent. Na Alemanha, foi noticiado no Der Spiegel. Na Argentina, que também teve um show da "The Eras Tour" adiado devido ao calor, as altas temperaturas foram o destaque no texto do Clarín.

As reclamações dos fãs também chegaram ao noticiário internacional. "O show aconteceu sob grande calor, e os fãs já haviam reclamado nas redes sociais por não serem autorizados a levar garrafas de água para o show", escreveu o portal americano Deadline.