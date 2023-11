SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma fã de Taylor Swift morrer durante um show da cantora, na noite de sexta-feira (18), a organizadora que trouxe a turnê "Eras" ao Brasil comunicou que as próximas apresentações da artista começarão uma hora mais tarde.

Por meio do Instagram a Time For Fun comunicou que, para os dias 19 e 20 de novembro, os horários foram ajustados "para uma melhor experiência". "Nesses dias, recomendamos que você chegue ao estádio mais próximo do horário de abertura dos portões para evitar longos períodos de exposição ao sol nas áreas externas do estádio", diz a nota.

Com isso, a americana deve subir ao palco às 20h30, uma hora mais tarde do que nos shows anteriores. A apresentação da noite deste sábado (18) foi cancelada. A cidade registrou o recorde de temperatura recorde do ano, com 42,5°C, segundo o Inmet. O show foi reagendado para a próxima segunda-feira (20).