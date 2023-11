SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs de Taylor Swift que iriam ao show da cantora no Rio de Janeiro, adiado pouco antes de seu início, neste sábado, 18, relataram que houve arrastões na saída do estádio Engenhão. Nas redes sociais, são vários os relatos e vídeos que mostram correria entre os presentes.

Nas imagens publicadas, é possível ver pessoas correndo perto dos portões do estádio, muitas sem entender o que acontecia. Há ainda vídeos gravados dentro de uma lanchonete, que teria abrigado quem fugia.

Swift adiou a apresentação deste sábado após a morte de uma fã na sexta e em meio às altas temperaturas que tomam o Rio de Janeiro. O anúncio de que o show seria reagendado para a segunda foi feito pouco antes do horário previsto para seu início.

A maioria dos portadores de ingressos já estava dentro do estádio, e precisou deixar o Engenhão às pressas. Os relatos são de desorganização e falta de informação. Na saída, além do arrastão, muitos ainda se depararam com a chuva que começava a cair na capital fluminense.

Funcionários do local não permitiam que os presentes aguardassem na parte interna, segundos os presentes, e chegaram a formar cordões humanos para forçar a saída dos fãs.