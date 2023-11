ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Mesmo com pedidos da produtora, da prefeitura e do governo do Rio de Janeiro, fãs da cantora Taylor Swift se aglomeraram na porta do estádio Nilton Santos na manhã deste domingo (19) esperando a abertura dos portões para o show previsto, o último na capital fluminense.

As filas estavam enormes. Alguns instalaram barracas e acamparam. A produção do evento que já estava no local distribuiu água para os presentes, e tentava convencer alguns deles de irem embora para voltar apenas mais tarde.

O show só começa às 20h30, e os portões só abrem às 17h30. Taylor Swift já está a caminho do estádio para passagem de som. A prefeitura confirma que, com o tempo mais ameno, a apresentação acontecerá. A temperatura no Rio de Janeiro neste domingo não deve passar dos 30 graus, segundo previsões de institutos.

Por meio do Instagram a Time For Fun comunicou que, para os dias 19 e 20 de novembro, os horários dos shows de Taylor Swift foram ajustados "para uma melhor experiência".

"Nesses dias, recomendamos que você chegue ao estádio mais próximo do horário de abertura dos portões para evitar longos períodos de exposição ao sol nas áreas externas do estádio", diz a nota.

Com isso, a americana deve subir ao palco uma hora mais tarde do que nos shows anteriores. A apresentação da noite deste sábado (18) foi cancelada.

A cidade registrou o recorde de temperatura recorde do ano, com 42,5°C, segundo o Inmet. O show foi reagendado para a próxima segunda-feira (20).