ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fora da televisão desde 2014, quando foi dispensado do Esporte Interativo (2007-2021), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) voltará a ter uma atração no meio que lhe deu popularidade como âncora esportivo em passagens por RedeTV! e SBT.

Kajuru estreia nesta segunda (20) o Jogo Duro, na TV Goiânia, parceira da Band no estado. No projeto, Kajuru vai unir esporte e comentários polêmicos. Junto com o senador, estarão os comentaristas Nivaldo Carvalho, Fabão, ex-zagueiro do Goiás e São Paulo); e Carlos Eduardo; ex-jogador do Internacional).

O apresentador estará no comando da atração algumas vezes por semana, quando estiver em Goiânia. Caso seus compromissos como senador em Brasília (DF) se choquem com a atração, que irá ao ar diariamente, às 12h, ele enviará material gravado e será substituído.

O fato chama a atenção porque Kajuru teve uma relação tumultuada com a Band. Ele passou pela emissora entre 2003 e 2004 e acumulou bons índices de audiência com o programa Esporte Total.

Em junho de 2004, porém, Kajuru acusou a Band de ter aceitado reclamações do então presidente da CBF, Ricardo Texeira, e de Aécio Neves, então governador de Minas Gerais, sobre irregulares na entrada de um jogo entre Brasil e Argentina em Belo Horizonte (MG). Kajuru foi demitido enquanto estava no ar.

Posteriormente, sua relação com a Band melhorou e ele passou a dar entrevistas eventualmente como senador eleito por Goiás nos últimos anos.

A última atração que Kajuru comandou na TV foi o programa O Incrível Kajuru, no Esporte Interativo. Ele saiu após o fim de seu contrato com a TV esportiva da Warner Bros Discovery.