ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fãs da cantora Taylor Swift conseguiram uma parceria com a empresa de água mineral Minalba, e entregaram na tarde deste domingo (19) um caminhão repleto de água mineral para quem vai ao show deste domingo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A intermediação foi feita pelo Update Swift Brasil, considerado um dos maiores fã-clubes de Taylor Swift no Brasi, com quase 200 mil seguidores nas redes sociais. O veículo tem cerca de 5 mil garrafas de água, segundo o fã-clube.

Mesmo com pedidos para não chegarem cedo, admiradores da americana chegaram cedo ao Nilton Santos. O show só começa às 20h30, e os portões só abrem às 17h30. Taylor Swift já está no estádio para passagem de som.

A prefeitura confirma que, com o tempo mais ameno, a apresentação acontecerá. A temperatura no Rio de Janeiro neste domingo não deve passar dos 30 graus, segundo previsões de institutos.

Por meio do Instagram a Time For Fun comunicou que, para os dias 19 e 20 de novembro, os horários dos shows de Taylor Swift foram ajustados "para uma melhor experiência".

"Nesses dias, recomendamos que você chegue ao estádio mais próximo do horário de abertura dos portões para evitar longos períodos de exposição ao sol nas áreas externas do estádio", diz a nota.

Com isso, a americana deve subir ao palco uma hora mais tarde do que nos shows anteriores. A apresentação da noite deste sábado (18) foi cancelada.