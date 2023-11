SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à onda de calor que marcou o primeiro show da "The Eras Tour" no Brasil, que teve mil desmaios e o registro de uma morte, internautas começaram a compartilhar nas redes sociais um vídeo da turnê que Beyoncé faz em paralelo à de Taylor Swift.

Nas imagens, publicadas no TikTok, Vanessa Shibata mostra sua experiência num show da "Renaissance Tour" em Las Vegas, em agosto, quando os termômetros chegaram aos 40°C.

Algo que surpreendeu, principalmente diante da proibição de que fãs entrassem com garrafas de água nos shows de Swift no Brasil, foi a instalação, por parte da produtora do show de Beyoncé, de enormes galões de água nos arredores do local que recebeu a performance, onde os presentes podiam usar copos descartáveis para se refrescar de graça.

Shibata também destacou as filas diminutas para entrar no estádio e sua climatização. Os lugares, marcados por cadeiras, segundo ela, evitaram que as pessoas chegassem muito mais cedo e ficassem horas em filas.

Nos comentários dos vídeos, muitos apontaram que a experiência não é exclusiva para shows de Beyoncé, mas uma espécie de padrão para eventos de grande porte nos Estados Unidos.