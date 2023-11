SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Familiares de Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, 25, fã de Taylor Swift que morreu em assalto na Praia de Copacabana na madrugada deste domingo (19), revelaram que ele será sepultado na terça-feira (21), vestindo a roupa que havia personalizado especialmente para assistir ao show da cantora no Engenhão.

Duas primas do jovem, que estavam no Rio para o mesmo evento, contaram este detalhe em entrevista à GloboNews, como uma forma de homenagear Mongenot, enterrando-o com a vestimenta que ele havia customizado. No momento do crime, ele usava pulseiras da amizade populares entre os "swifties".

O corpo de Mongenot será transportado na segunda-feira (20) para seu estado natal, e o enterro está agendado para terça-feira (21) no Cemitério Santo Antônio, em Campo Grande (MS).