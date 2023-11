SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Procon do Rio de Janeiro instaurou neste domingo (19) uma investigação sobre a Time for Fun, empresa que organiza os shows de Taylor Swift no Brasil. O órgão busca identificar se a produtora violou os direitos do consumidor durante a apresentação da cantora na última sexta-feira.

Caso o inquérito confirme a violação, o Procon afirma que pode multar a empresa em até R$ 13 milhões, bem como encaminhar o procedimento ao Ministério Público.

A investigação acontece depois de o órgão notificar a Time for Fun no sábado para que a empresa liberasse a distribuição de água gratuita ao público nos próximos dois shows de Taylor Swift no estado, que acontecem neste domingo e nesta segunda-feira (20). O movimento acontece após a morte da fã Ana Clara Benevides na sexta, que passou mal com a temperatura alta no estádio Nilton Santos, o Engenhão, durante o show.

O Procon também atende a determinação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que pediu apuração imediata do caso.

Em comunicado à imprensa, o órgão declara que o material coletado será analisado por analistas e advogados especializados na área, bem como reunido com o relatório da fiscalização.