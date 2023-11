SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RBD fez uma homenagem a Marília Mendonça durante sua passagem pelo Brasil. Em show realizado neste domingo (19), o grupo mexicano dedicou uma parte do show à cantora brasileira, morta há pouco mais de dois anos.

O momento foi protagonizado por Dulce María, integrante do RBD que gravou a canção "Amigos con Derechos" com Marília. O momento aconteceu logo antes da execução de "No Pares", maior sucesso da banda protagonizado por Dulce.

A artista também discursou sobre sua relação com a brasileira ao público. "Marília foi como uma amiga para mim, e também sei que foi uma amiga para vocês com suas músicas e canções", disse Dulce no palco.

"Há pessoas que transcendem a morte. Quero mandar muita luz e amor porque ela era fã do RBD. Ela aprendeu espanhol por causa do RBD. Essa mensagem é para toda a geração RBD e para uma de nós."

Dulce ainda dedicou a apresentação a Mendonça e finalizou afirmando que todos no estádio estavam conectados. No telão, a produção exibiu uma mensagem de agradecimento a Marília com imagens da cantora e mensagens de amor à brasileira.

O público respondeu eufórico. Logo antes do início da canção, a plateia puxou gritos de "Marília" e aplaudiu eufórica o discurso posterior feito por Dulce.

O RBD confirmou na apresentação deste domingo que o show estava sendo filmado para um filme sobre a turnê do grupo. A integrante Anahí, que faltou na apresentação de sábado depois de ser diagnosticada com uma infecção renal, voltou a participar da turnê.