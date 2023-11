SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A cantora Iza estava na segunda metade do seu show no Afropunk Bahia ?considerado o maior festival de cultura negra do mundo? quando parte da plateia se voltou de costas para o palco em direção a entrada do evento para ver o início de um incêndio.

O fogo começou por volta das 22h40 e a cantora só se deu conta alguns minutos depois quando disse: "pessoal, desculpem, vou parar o show. Parece que tem fogo ali atrás. Por favor, venham todos para o lado esquerdo do palco."

Logo em seguida, Iza seguiu a apresentação e afirmou que o incêndio estava sendo controlado pelos bombeiros.

Segundo a organização, o foco de incêndio foi em um ponto de alimentação. Não há informações sobre a causa, que ainda está sendo investigada pelos bombeiros.

A área foi rapidamente isolada pela equipe de brigadistas do festival e ninguém se feriu. A programação do Afropunk segue sem alterações.

Ainda se apresentam Kayblack feat MC Caverinha e BaianaSystem com Patche Di Rima & Noite Dia. O festival aconteceu neste sábado e domingo na capital baiana.

