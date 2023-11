SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Lombardi teve a mansão na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, furtada na noite de domingo (19). Três homens foram presos em flagrante pela invasão.

De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública enviada à reportagem, o trio foi detido por volta das 23h após a Polícia Militar ser acionada por vizinhos que teriam notado um carro em atitude suspeita parado em frente à casa.

Dentro do veículo, encontraram um homem que confirmou que estava participando de um furto à residência. Uma pistola calibre 380 e objetos pessoais da vítima foram apreendidos. Outros dois ladrões foram presos quando tentavam sair do local.

O trio, com idades de 26, 27 e 30 anos foi detido e conduzido à delegacia. Ainda de acordo com as autoridades, o carro era furtado e estava com a placa adulterada.

O caso foi registrado como furto à residência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, localização/apreensão de veículo e associação criminosa.

Está não é a primeira que a residência da atriz é furtada. Em maio de 2018, o local também foi alvo de criminosos.