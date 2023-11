ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fãs da cantora Taylor Swift brigaram no início da tarde desta segunda (20) por um lugar na fila para entrar no show previsto para esta noite no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O fato foi transmitido ao vivo no SBT e viralizou nas redes sociais.

O caso começou por volta das 12h. Uma brasileira acusou um grupo de quatro jovens colombianas de furarem a fila para entrar no estádio. Mesmo com testemunhas que garantiam a brasileira que as colombianas estavam na fila fazia muito tempo, a mulher estava descontrolada.

Em dado momento, a brasileira ofendeu e xingou a colombiana em espanhol. Pouco depois, a mulher perdeu o controle e partiu para cima de quem acusava. As colombianas choraram ao apanharem. A polícia precisou intervir, e levou as meninas da Colômbia para o hospital.

A produção do show que estavam no local convidaram as estrangeiras para acompanhar o show do camarote do estádio Nilton Santos. Já a brasileira foi levada pela polícia para dar esclarecimentos pela agressão física.

A reportagem procurou a assessoria da polícia do Rio de Janeiro, mas não houve resposta.