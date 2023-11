SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de Ana Clara Benevides, 23, fã que morreu após passar mal durante o show de Taylor Swift na última sexta (17), no Rio de Janeiro, está sendo sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Municipal Parques dos Ipês, em Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul.

A cerimônia, que começou às 9h, é restrita apenas para amigos e familiares. As informações foram divulgadas pela prefeitura nas redes sociais.

Familiares e amigos da estudante prepararam homenagens para Ana com camisetas estampando fotos dela e bolas brancas.

O velório de Ana Clara Benevides, 23, que morreu na sexta-feira durante show da cantora Taylor Swift, foi realizado na última segunda (20).

O velório foi na Câmara dos Vereadores de Sonora (MS), na Rua Adalberto Bozoki, número 305. A informação foi divulgada nas redes sociais pela amiga dela, Daniele Menin, que estava com Ana Clara no show.

FAMÍLIA CITOU DIFICULDADES

A família relatou dificuldades para levar o corpo de Ana Clara do Rio a Mato Grosso do Sul. E uma vaquinha feita por fãs da cantora.

"Ontem a gente iniciou uma vaquinha pedindo ajuda. Graças a Deus hoje de manhã conseguimos o valor que dava para fazer o que a gente queria. Foi muita gente que ajudou. Eu quero que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. Quem for pai e mãe, que abençoe os filhos. Muita gratidão por tudo", disse Adriana Benevides, mãe de Ana Clara

Adriana ainda citou que passou a madrugada recebendo apoio dos amigos da filha. "Hoje eu sei que minha filha foi muito amada. Os amigos dela ficaram comigo aqui até às 4h da manhã contando as histórias deles, da minha filha e era só alegria a minha filha."