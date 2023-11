SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo, uma das principais capitais reconhecidas pela programação cultural na América Latina, reúne cineastas, profissionais da indústria cinematográfica e entusiastas para discutir a diversidade e apresentar talentos femininos da sétima arte. A 3ª edição do Festival Internacional de Mulheres no Cinema, FIM23, acontece entre 23 e 29 de novembro, no CineSesc, na região oeste da capital.

Neste ano, a programação conta com a exibição de 34 filmes na mostra nacional ?mostra competitiva de filmes produzidos por diretoras com 60 anos ou mais?, internacional e de curtas-metragens, além de uma seleção de filmes de diretoras do Norte do país, exibida pelo Itaú Cultural Play.

O festival também aborda o etarismo no contexto audiovisual e homenageia Helena Ignez, atriz e cineasta brasileira. O evento ainda inclui sessões infantis, painéis de debates, cursos e masterclasses ministradas por mulheres atuantes no mercado de trabalho.

As seleções apresentam documentários, como "Incompatível com a Vida" (2023), de Eliza Capai, que aborda questões relacionadas à gravidez e ao luto e está qualificado para Oscar 2024, biografias, curtas e ficções, com obras de Ana Rieper, Emilia da Silveira, Jane par Charlotte, Kattia G. Zúñi, Laís Santos Araújo, Laura Poitras, Lucia Murat, Olinda Tupinambá, Rosine Mbakan, Stella Oswaldo Cruz Penido e Tuca Siqueira.

Na quinta-feira (23), a partir das 20h30, a sessão de abertura do FIM23 exibe "A Alegria é a Prova dos Nove" (2023), mais recente filme de Helena Ignez como diretora. O encerramento, na quarta (29), às 20h30, reproduz "A Mulher de Todos" (1969), em que a atriz foi dirigida por seu companheiro Rogério Sganzerla.

Os ingressos podem ser adquiridos apenas na bilheteria do cinema e custam R$ 24 (inteira). A programação completa do Festival Internacional de Mulheres no Cinema está disponível no site do evento.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MULHERES NO CINEMA

Onde CineSesc, rua Augusta, 2075, Cerqueira César, região oeste

Telefone (11) 3087-0500

Preço R$ 24 (inteira)

Link: https://fimcine.com.br/br/home/