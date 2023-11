SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois dos shows no Rio de Janeiro que contou com a morte da fã Ana Benevides, Taylor Swift desembarca em São Paulo com a estimativa de arrecadar R$ 240 milhões para a economia paulista, segundo a SPTuris, empresa de turismo e eventos da prefeitura do estado.

Conforme a empresa, com um gasto per capta de R$ 2.563, os "swifties" de fora da capital respondem por um pouco mais da metade deste montante: R$ 128 milhões.

O valor corresponde aos gastos relacionados ao evento, como deslocamento, alimentação, hotelaria e compras feitas pelos fãs.

A simulação é feita pela SPTuris com base em pesquisas presenciais realizadas em eventos similares.

Taylor Swift se apresenta em São Paulo nos 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque. A expectativa é que ao menos 150 mil pessoas compareçam nas apresentações.

"Novembro, a se confirmarem as expectativas, será o retorno aos níveis pré-pandemia. Tanto pelas montagens internacionais quanto pelos eventos de negócios, que seguem aquecidos. Outubro e novembro devem se consolidar nos próximos anos como alta temporada de entretenimento em São Paulo", afirmou Gustavo Pires, presidente da SPTuris, ao O Globo.