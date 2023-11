SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, surpreendeu ao confundir as cantoras Taylor Swift e Britney Spears em seus comentários durante a cerimônia anual de perdão do peru na Casa Branca, nesta segunda-feira (20). O incidente ocorreu no aniversário de 81 anos do presidente, enquanto ele concedia o perdão aos perus Liberty e Bell.

Ao se referir aos desafios enfrentados pelos animais para chegar à cerimônia, Biden, de maneira equivocada, mencionou Britney em uma aparente alusão à atual turnê internacional de Taylor Swift. "Só para chegar aqui, Liberty e Bell tiveram que vencer algumas adversidades e competições difíceis. Eles tiveram que trabalhar duro, mostrar paciência e estar dispostos a viajar mais de 1.600 quilômetros", declarou o presidente, entre risadas. "Você poderia dizer que [conseguir o perdão] foi ainda mais difícil do que conseguir um ingresso para a turnê 'Renaissance' [da cantora Beyoncé] ou para a turnê da Britney. Ela está em... está quente no Brasil agora..."

Taylor Swift se apresentou no Brasil neste domingo (19), após adiar seu show de sábado devido às altas temperaturas no país. Por outro lado, Britney Spears não está atualmente em turnê.

Até o momento, a Casa Branca não respondeu aos questionamentos sobre a aparente confusão de Biden. Este episódio ocorre em um momento em que os eleitores expressam preocupações em pesquisas sobre a idade do presidente.

O deslize ocorreu no 81º aniversário de Biden, durante o qual ele também brincou sobre sua idade. "Como muitos de vocês sabem, é difícil fazer 60 anos", disse ele em tom descontraído. "Este é o 76º aniversário deste evento. Quero que você saiba que eu não estava lá e que era muito jovem para inventar isso", brincou o presidente.