SÃO PAULO, SP E ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Decon (Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro) abriu inquérito para apurar a conduta dos organizadores do show de Taylor Swift no Brasil.

A empresa organizadora é a Time For Fun, conhecida como T4F. A proibição de entrada com água ao evento após a repercussão da morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que passou mal durante a apresentação da cantora na última sexta-feira (17), é um dos pontos que serão apurados.

À Folha de S.Paulo, o delegado da Decon, Luiz Henrique Marques, confirmou a informação. O SBT Rio de Janeiro diz que o inquérito foi aberto por determinação do Ministério da Justiça. O delegado, no entanto, comentou que ainda não houve ofício formal do governo federal.

Após a morte de Benevides, Flávio Dino, ministro da Justiça, confirmou a criação de um decreto permitindo que o público entre com água em eventos do tipo.

No dia da apresentação da americana, a cidade registrou sensação térmica de 60 graus e mil fãs chegaram a desmaiar, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ana Clara Benevides passou mal na segunda música do show da norte-americana e chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Ana vivia em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde concluía a faculdade. Segundo o pai, ela tinha muitos planos para o futuro e estava guardando dinheiro.

Seu corpo foi enterrado na última terça (21) após fãs fazerem uma vaquinha. A família não teve apoio nem da produtora local dos shows e nem da equipe de Taylor Swift.