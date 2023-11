SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (23), os cinemas da capital paulista recebem 11 estreias, dez filmes novos e uma produção remasterizada, caso de "Durval Discos", de 2002. Entre as novidades, um dos destaque é "Napoleão", de Ridley Scott, indicado ao Oscar quatro vezes. Quem dá vida ao líder francês no filme é Joaquin Phoenix, dono de uma estatueta da maior premiação do cinema.

Também chegam às salas de São Paulo as sequências de dois filmes. O nacional "Ó Paí, Ó 2" continua a história protagonizada por Lázaro Ramos em 2007, enquanto "Casamento Grego 3" acompanha a família Portokalos após a morte do patriarca.

Confira a lista completa de filmes que chegam aos cinemas de São Paulo.

*

Casamento Grego 3

A família Portokalos embarca em mais uma aventura rumo à Grécia, desta vez para conhecer as origens do falecido patriarca Gus.

My Big Fat Greek Wedding 3. EUA, 2023. Dir.: Nia Vardalos. Com: Nia Vardalos, John Corbett e Louis Mandylor. 12 anos

Culpa e Desejo

Uma respeitada advogada coloca tudo em risco ao entrar em um jogo de sedução com o filho de seu marido.

L?étè Dernier. Noruega, França, 2023. Dir.: Catherine Breillat. Com: Léa Drucker, Olivier Rabourdin e Samuel Kircher. 16 anos

De Volta à Córsega

Exibido no Festival de Cannes deste ano, acompanha Kheìdidja, uma mulher que trabalha para uma rica família parisiense. Eles a convidam para uma viagem à Córsega, local que foi forçada a deixar anos atrás.

Le Retour. França, 2023. Dir.: Catherine Corsini. Com: Aïssatou Diallo Sagna, Suzy Bemba e Esther Gogourou. 16 anos

Durval Discos

Premiado no Festival de Gramado, o longa reestreia em comemoração aos seus 20 anos. A trama acompanha Durval e sua mãe, que vivem no mesmo imóvel da loja que dá nome ao filme.

Brasil, 2002. Dir.: Anna Muylaert.Com: Ary França, Letícia Sabatella e Marisa Orth. 12 anos

A Força da Amizade

Depois de visitar a igreja e o museu de Padre Pio,

um menino de 12 anos coleta seus testemunhos e escreve um livro sobre ele.

Ci Alzeremo all?Alba. Itália, 2019. Dir.: Jean-Marie Benjamin. Com: Andrea Solombrino, Mariano Barnabà e Karol Mazzei. Livre

Napoleão

Dirigido por Ridley Scott, o longa acompanha ascensão e queda do líder francês Napoleão Bonaparte. Mostra a sua jornada pelo poder, a partir da relação com seu verdadeiro amor, Josefina.

Napoleon. Reino Unido, 2023. Dir.: Ridley Scott. Com: Joaquin Phoenix,Vanessa Kirby e Ben Miles. 16 anos

Não Tem Volta

Henrique não consegue superar a separação de Gabriela e decide tirar a própria vida. Porém, logo depois de contratar uma empresa de assassinos de aluguel, descobre que a ex quer reatar o relacionamento.

Brasil, 2022. Dir.: César Rodrigues. Com: Rafael Infante, Manu Gavassi e Betty Gofman. 16 anos

Ó Paí, Ó 2

Sequência do filme de 2007, a produção traz Lázaro Ramos como Roque, ao lado de uma nova geração de personagens do cortiço.

Brasil, 2022. Dir.: Viviane Ferreira. Com: Lázaro Ramos, Luciana Souza e Érico Brás. 14 anos

O Pequeno Corpo

Na Itália de 1900, Agata embarca em uma jornada até um misterioso santuário para salvar a alma da filha.

Piccolo corpo. Itália, 2023.Dir.: Laura Samani. Com: Celeste Cescutti e Ondina Quadri. 14 anos

Stand Up - Minha Vida é Uma Piada

Um comediante fracassado descobre que outro homem se consagra com sua piada e resolve se vingar. Estreia exclusiva na rede Cinépolis.

Brasil, 2023. Dir.: Miguel Rodrigues. Com: Marco Luque, Fábio Rabin e Carol Castro. 12 anos

Tenho Fé

O documentário mostra a jornada de artistas que celebram os orixás e a ancestralidade em suas obras.

Brasil, 2022. Dir.: Rian Córdova. 12 anos