SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lana Del Rey disse que está solteira, em uma entrevista à revista Harper's Bazaar, confirmando o término de seu noivado com o empresário e músico Evan Winiker. Embora sem entrar em detalhes sobre os motivos específicos da separação, a artista revelou que a dinâmica em sua residência tornou-se um desafio para Winiker.

"Mesmo a pessoa mais descontraída não conseguia relaxar aqui", comentou ela. "Infelizmente, a separação foi algo realmente surpreendente. Não vou mencionar nomes, mas fiquei chocada, especialmente com essa pessoa. Simplesmente chegou ao fim".

Del Rey destacou que seu ex-noivo estava mais apaixonado pela "ideia dela" do que pela verdadeira essência da artista. "É algo difícil de compreender. Nesse caso, havia algo acontecendo com ele, um ego de bolinha de sabão. Mas veja, não preciso estar com ninguém. Ainda estou quebrada... Como dizem, nos cacos."

O noivado com Winiker foi anunciado em março deste ano.