SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior concurso de fotojornalismo do mundo, o World Press Photo vetou, em sua edição do ano que vem, a participação de imagens que tenham usado inteligência artificial.

A decisão abrange tanto fotografias geradas por IA quanto o preenchimento digital de imagens que já existem.

"Para nós, uma foto captura algo que realmente aconteceu, e aquelas geradas inteiramente com inteligência artificial não são fotos", disse o chefe de comunicação do World Press Photo, Andrew Davies, ao jornal El País.

Segundo Davies, o importante é que o público que visite a exposição com as imagens ganhadoras saiba o que está vendo e que não haja dúvidas sobre as imagens apresentadas.

A inscrição de fotos para o concurso de 2024 começa em dezembro.