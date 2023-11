SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista à revista AARP, Ringo Starr refutou os rumores de que a voz de John Lennon na última canção dos Beatles, "Now and Then", recém-lançada, tenha sido feita com o uso de inteligência artificial.

"Paul [McCartney] e eu não teríamos feito isso. É uma música linda e uma ótima maneira de finalmente fechar essa porta", disse o baterista. Segundo ele, a faixa era de fato uma composição inacabada, na qual John Lennon canta e toca piano.

Contudo, como divulgado anteriormente, a inteligência artificial foi usada para limpar a voz de Lennon na faixa.

"Now and Then" ganhou um clipe que utiliza inteligência artificial para reunir todos os membros da banda. Nele, os músicos que envelheceram e os congelados pelo tempo fazem uma performance juntos.

Além da faixa, a banda lança em dezembro edições ampliadas dos álbuns "The Beatles 1962-1966" e "The Beatles 1967-1970". Cada um dos álbuns deve ganhar cerca de dez novas faixas. "Now and Then" fará parte do segundo álbum.