SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os acontecimentos sinistros no Rio de Janeiro durante a passagem de Taylor Swift pela cidade, na última semana, assustaram o mundo e chegaram ao ponto de afetar o bem estar mental de fãs da cantora. Uma das swifties presentes na apresentação da última sexta-feira (17), no Engenhão, era Mariana Marcarini, 23.

Foi neste show que morreu Ana Clara Benevides, jovem que passou mal quando Taylor cantava a segunda música, "Cruel Summer". Ela chegou a ser levada para o hospital, mas foi vítima de parada cardiorrespiratória. Mariana ficou bastante impactada quando soube do ocorrido.

Ela havia saído de Guarulhos, São Paulo, e estava hospedada no bairro de Copacabana. Além do show no Rio, Mariana também tinha planos de assistir às três apresentações de Taylor em São Paulo, que acontecem em 24, 25 e 26 de novembro.

Mais do que planos, Mariana tinha em mãos os disputados ingressos para todos esses dias. Ela foi uma das milhares de pessoas que passaram mal no Engenhão no último dia 17, em meio a sensação térmica de 60ºC, e perdeu mais da metade do show na enfermaria. "Mediram minha pressão e me deram um remédio sublingual ("Clonazepan", me disse a moça que me atendeu) e mais um para enjoo", conta.

Mariana voltou para Guarulhos abalada e decidiu vender as entradas para os dois primeiros shows em São Paulo. Diz que só vai à apresentação de domingo (26) se sua mãe a acompanhar.

"É certeza que minha mãe vai, estou contando com isso. Mas, se realmente acontecer algo e ela não for, prefiro não ir também. Não vou encarar outro show desses sozinha de jeito nenhum, por mais fã da Taylor Swift que eu seja."

Ela conta que a morte da fã de Taylor Swift a fez temer por ocorrências ruins. "Fiquei com isso na cabeça, pensando que poderia ter sido eu. Desde então estou muito mal, tive crises de pânico, e isso me fez querer desistir de ir aos shows de São Paulo. Estou tentando ao máximo me acalmar, tirei as notificações do X (antigo Twitter) porque só tem notícia ruim e isso me fazia piorar."