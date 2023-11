SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura aumenta (e muito) no novo clipe de Pedro Sampaio, "POCPOC", lançado na noite desta quinta-feira (23). No clipe, o DJ divide a cena com a atriz Deborah Secco e os dois participam de uma suruba repleta de homens e mulheres.

À GQ Brasil, Sampaio não economizou nos elogio à atriz, que também está no elenco de "Elas por Elas". "Ela tem uma segurança e energia que dominam o ambiente. Me senti super seguro e aprendi muito com ela."

Recentemente, Deborah foi alvo de comentários ao falar de sua vida sexual com o marido, Hugo Moura, com quem é casada desde 2015. Em depoimento ao programa "Sobre Nós Dois", a artista disse que, no início do relacionamento, o casal se relaciona várias vezes ao dia.

"Uma vez eu contei à Sabrina que quando eu conheci o Hugo, a gente transava tipo 10 vezes ao dia". "E as contas atrasando...", brincou Adnet, um dos apresentadores da atração do GNT. "A gente não fazia mais nada da vida", respondeu a atriz.

O videoclipe pode ser visto pelo seguinte link no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Zrd3GhwG-7o.