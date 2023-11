SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor britânico Robbie Williams emocionou seus fãs ao dedicar uma homenagem a Robyn Hall, uma admiradora de 70 anos que perdeu a vida em um trágico acidente durante a apresentação do artista em Sydney, na Austrália. Vídeos do momento, dentro de sua performance desta quarta-feira (22), viralizaram nas redes sociais.

O falecimento de Robyn ocorreu no dia seguinte ao acidente, e a confirmação da sua morte foi comunicada pela BBC na terça-feira (21). Mesmo levada imediatamente para o hospital após a queda das arquibancadas do Allianz Stadium, a fã não resistiu aos ferimentos.

Em seu show, Williams expressou seu pesar e a conexão especial que sentia com sua fã. "Ouvi a notícia, a trágica notícia desta semana, de que uma fã morreu em um acidente após a paresentação em Sydney e sinto que, depois de todos esses anos, sou você e você sou eu, e nós somos um ao outro quando estamos juntos", afirmou o cantor.

Profundamente tocado pela perda, ele continuou: "Então, quando algo assim acontece, meu coração parte. Tenho pensado muito sobre isso e pensei sobre isso durante todo o show desta noite. De mim e da minha banda até Robyn e a família de Robyn."

A homenagem culminou com a dedicatória da música "Angels" à fã falecida. O incidente ocorreu quando Robyn tentou atravessar as fileiras de assentos em vez de utilizar as escadas ao término do show no Allianz Stadium, em 16 de novembro. A queda resultou em ferimentos graves na cabeça, e apesar dos esforços dos socorristas, ela não resistiu.

O fato aconteceu um dia antes de Ana Clara Benevides, de 23 anos, morrer após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, para um público de mais de 60 mil pessoas.