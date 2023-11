SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Danielle Winits chamou a atenção durante A Fazenda (Record) desta quinta-feira (23). Durante uma ação publicitária, a artista enviou uma mensagem para André Gonçalves, seu ex-marido. Ela surgiu fazendo compras da marca parceira e aproveitou para desejar o melhor game para o jogador de futebol.

"Deixo minha torcida pra você, em nome de toda a sua família e de todos que te amam. Então, segura peão", disse Danielle, demonstrando ter ficado emocionada.

Nas redes sociais, os espectadores se surpreenderam com a aparição. "Danielle Winits gastando 2 mil conto na Casas Bahia pro seu ex na Record foi a coisa mais aleatória que eu vi esse ano", escreveu o usuário que se identifica como @OsupremoKaio. "Danielle Winits linda demais (familiar do André) perdi tudo kkkkkkkk", disse @tuiteittt.

Danielle e André estavam juntos desde 2016 e se separaram em agosto deste ano. No ano passado, o ator foi notícia ao passar uma noite na cadeia e mais 60 dias em prisão domiciliar por conta da falta de pagamento de pensão alimentícia de duas filhas de relacionamentos anteriores.