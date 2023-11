SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alicia X foi a 10º eliminada de A Fazenda 15 (Record). Conforme a votação popular, Alicia X registrou apenas 4,62% dos votos e deixou o reality show na noite desta quinta-feira (23). Ela disputava a permanência no programa com André Gonçalves e Shayan.

Shayan foi anunciado como o primeiro salvo para continuar em A Fazenda, enquanto André foi a segunda opção do público. No reality, os espectadores optam em quem desejam ver seguindo no jogo e o menos votado deixa a competição.

Galisteu encerrou a votação às 0h01 e fez seu discurso da despedida, disparando elogios para o trio de roceiros da semana. "Quero dizer que todos os grandes personagens mudam ao longo da história, para sair da zona de conforto, tem que ter coragem, que é o que vocês tem de sobra. Seja qual for o resultado, vocês vão sair diferentes do que entraram", disparou ela.

Alicia X, Cezar Black e Shayan foram indicados na votação desta terça-feira (21) e se enfrentaram na Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (22). André Gonçalves já estava na roça por ter sido indicado em uma dinâmica especial do Poder da Chama.

No entanto, nesta quarta, Black venceu a prova do fazendeiro e foi retirado da berlinda, além de conquistar o reinado.