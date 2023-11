SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-atacante Fred, atual diretor de planejamento do Fluminense, foi vítima de um assalto à mão armada na madrugada de quinta-feira (23), em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Durante a ação, um dos criminosos apontou uma arma para ele, que deitou na calçada enquanto os bandidos saíam com o carro, celular e pertences pessoais.

O crime ocorreu horas após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, em uma partida do Campeonato Brasileiro.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que Fred é abordado quando imbica o carro para entrar na garagem de seu prédio.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil não respondeu. Segundo o site ge, o ex-jogador passa bem.

Tags:

Fluminense | Fred