SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De férias na Europa, William Bonner, 60, contou que encontrou o ator George Clooney, 62, em um bar do hotel que ele e a esposa, Natasha Dantas, estão hospedados.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o apresentador do Jornal Nacional contou que encontrou o ator.

"Estou de férias também aqui do Instagram, mas eu vou quebrar o silêncio hoje porque aconteceu uma coisa superinteressante", começou.

"Eu estava no hotel e, antes de sair para jantar fora, eu e a minha mulher fomos tomar um drink. Aí, entrou um casal. Durante uns oito ou nove minutos, esse casal ficou no bar do hotel, que é bem pequenininho", William Bonner

Bonner afirmou que não falou com o ator. "Claro que eu fiz exatamente o que sempre faço nessas situações. Eu não tirei nenhuma foto, né, Natasha?"

A esposa do jornalista apenas balançou a cabeça em sinal negativo.