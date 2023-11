SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em janeiro de 2024, São Paulo receberá a mostra "Chaves: A Exposição", em homenagem aos 40 anos de um dos seriados mais amados do Brasil. A montagem, considerada a maior já realizada no mundo, será realizada no MIS Experience e promete apresentar itens exclusivos de figurino, itens e roteiros originais trazidos do México.

Além disso, o visitante poderá entrar em 20 cenários, que serão detalhadamente recriados para oferecer uma experiência única. Será possível "entrar em cena" na tradicional Vila do Chaves, Casa do Seu Madruga, no segundo Pátio da Vila e conhecer, até mesmo, alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio personagem, como a "Sala da Bruxa do 71".

A vida e obra do criador de "Chaves", o escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, também será contemplada.

Os ingressos para "Chaves: A Exposição" já estão à venda no site www.expochaves.com.br e oscilam entre R$ 20 e R$ 60, conforme o dia e a modalidade (inteira ou meia-entrada). Às terças-feiras, a entrada é gratuita ?o ingresso deve ser retirado, exclusivamente, na bilheteria física do MIS Experience, no dia da visita.