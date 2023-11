SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faça sol, faça chuva, ir a um show da magnitude do que Taylor Swift faz na noite desta sexta-feira em São Paulo é incômodo de toda forma.

Depois de dias de cão no Rio de Janeiro, os fãs devem conseguir aproveitar uma apresentação da turnê "The Eras Tour" sem caos. Ao menos era o que tudo indicava quando Swift subiu ao palco, pontualmente às 19h30, sem atrasar nenhum minuto.

Para quem está acostumado a ir a shows, era notável melhorias na estrutura. As poucas confusões registradas na fila foram contidas rapidamente. Havia também distribuição de água por todo o percurso, assim como no estádio.

O Allianz Parque, aliás, não estava lotado. Embora as arquibancadas estivessem cheias, na pista premium havia espaços vazios assim que Swift subiu ao palco.

A chuva, então uma preocupação diante da previsão do tempo que preparou os fãs para uma chuva torrencial, não foi um problema também no início da apresentação. Garoou na fila, mas, quando Swift surgiu no estádio, a água cessou.

Mesmo assim, não havia também ingressos disponíveis na bilheteria, para as lágrimas de centenas de fãs e seus familiares que faziam fila na expectativa de comprar um tíquete de última hora.

As mudanças são um reflexo do caos que ocorreu no Rio, onde uma fã morreu e outras cerca de mil pessoas desmaiaram devido ao calor que castigou com uma sensação térmica de 60°C.