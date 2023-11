RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Após passagem polêmica no Rio de Janeiro, Taylor Swift chegou em São Paulo para a última etapa da "The Eras Tour" no Brasil com três shows na capital paulista. Na primeira apresentação da intérprete de "Cruel Summer" e "Lover", no Allianz Parque, vários famosos marcaram presenças como Sasha Meneghel e Juliette, dupla assumidamente fã da cantora americana.

Klara Castanho, Kauan, da dupla com Matheus, e sua família, Maísa Silva, Marina Ruy Barbosa, Sandra Annenberg e a filha, Elisa, Vitor Kley, e os ex-BBBs Vyni, Fernanda Keulla e Thais Braz também prestigiaram o evento. Muitos deles usavam as tradicionais pulseiras da amizade com títulos das canções de Swift.

Logo no início do primeiro show em São Paulo, Taylor revelou aos brasileiros a sua vontade de voltar ao país num futuro breve. "Esta é uma celebração maravilhosa. Você conhece lugares que nunca tocamos antes e esse é um desses lugares onde eu queria voltar. Quero ainda voltar ao Brasil", disse Taylor. A turnê ainda acontece no sábado (25) e domingo (26), no mesmo local.

Taylor se apresentou nos dias 17, 19 e 20, no Estádio Nilton Santos, o "Engenhão", na zona norte do Rio. No primeiro dia de show, a estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal no início da apresentação. Ela morava no Mato Grosso e foi ao Rio para participar do evento. Após o ocorrido, a Delegacia do Consumidor (Decon) instaurou um inquérito para investigar a empresa Time For Fun (T4F), responsável pela turnê da cantora Taylor Swift no Brasil, na quarta-feira (22).

Na madrugada de domingo (19), Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, que estava no Rio para o show da cantora, morreu em uma tentativa de assalto na praia de Copacabana, na zona sul da cidade.