SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla sertaneja Maiara e Maraisa foi a entrevistada da vez no Conversa com Bial na noite de sexta-feira (24). O episódio foi para celebrar os 10 anos de carreira das duas e, como um dos maiores hits do período, o jornalista perguntou qual foi a inspiração para "Medo Bobo".

Maiara tratou logo de entregar a irmã e revelou que foi Maraisa quem compôs. Por sua vez, a artista afirmou que a canção foi feita para um homem casado por quem foi apaixonada por três anos. Ela explicou que o amor era platônico, mas que escrevia músicas para a pessoa, que sabia de seu sentimento.

"Não acontecia nada e eu ficava alimentando aquilo dentro de mim. Muito tempo depois, ele resolveu a vida dele, aquilo já tinha esfriado para mim, recebi uma ligação dele e aí aconteceu. Foi melhor do que eu imaginei", disse.

A cantora de 35 anos ficou noiva do empresário Fernando Mocó, em setembro. Mas, na última semana, apagou algumas fotos dele de seu Instagram e levantou suspeitas de uma possível separação.