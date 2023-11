SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cezar Black parece ter jogado a toalha após a eliminação de sua aliada Alicia X na décima roça de A Fazenda 15 (Record). Na madrugada deste sábado (25), durante a festa, o peão desabafou com Shayan Haghbin, chamou o reality de desgraça e falou em um "jogo farsante". "Eu nunca dependi de p*rra de reality nenhum", disse.

"Se o Brasil estiver me atacando ou achando que sou escroto, f*oda-se! Eu sou quem eu sou e a merd* que vivi diariamente aqui dentro", esbravejou. "Tenho meu trabalho, meu dinheiro, e não dependo de p*rra de ninguém. Quero que todo mundo tome no c*." Black é ex-participante do BBB 23 (Globo).

Ao falar sobre a eliminação de Alicia, ele elogiou a amiga e disse que a saída dela não condiz com a realidade do que vivem ali. "Se o Brasil vê de outra forma, paciência."

Black disse que pretende indicar WL Guimarães para a roça, mas, caso ele esteja na baia, indicará Tonzão Chagas. "Eu não vou abaixar minha cabeça nunca mais para um bando de hipócritas de m*rda. Se o jogo estiver perdido, eu vou sair daqui com a cabeça erguida", falou.

Black não se conforma com o favoritismo do trio do grupo Pôr do Sol, que ele diz ser evidente no reality. Na madrugada de sexta (24), havia demonstrado arrependimento de ter entrado no programa e dito que não pretende participar de outros realities.