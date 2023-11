SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Scout Willis, filha de Bruce Willis, registrou nas redes sociais um momento de carinho que ela e seu pai compartilharam no Dia de Ação de Graças, comemorado nos Estados Unidos nesta quinta-feira (23).

A filha de 32 anos de Bruce e Demi Moore publicou um vídeo nos stories do Instagram de seu pai ?que foi diagnosticado com demência frontotemporal no início deste ano? segurando gentilmente sua mão enquanto os dois estavam sentados juntos à mesa de jantar.

No vídeo, que agora está circulando no X (antigo Twitter), Bruce, de 68 anos, usa um gorro cinza e uma blusa de moletom cinza claro combinando para o dia festivo, enquanto Scout veste uma blusa branca com estampa floral.

Em registro compartilhado por Scout, ela apoiou a cabeça na mão direita de seu pai enquanto ele estava atrás dela.

Não está claro se a família mista do astro passou o Dia de Ação de Graças juntos ou não, mas a esposa de Bruce, Emma Heming, postou uma foto em grupo da família no feriado. "Sou grata e agradecida por conhecer esse tipo de amor", ela escreveu no Instagram.

Internautas notaram que a foto parecia ser antiga, já que a filha mais velha de Bruce, Rumer Willis, estava grávida na foto em grupo ?ela deu à luz sua filha, Louetta, em abril.

A esposa de Bruce e suas cinco filhas têm sido abertas e transparentes sobre sua jornada em meio às dificuldades de saúde dele.

Após revelar o diagnóstico original de afasia do ator em uma declaração feita em fevereiro, a família compartilhou que os momentos que tem com ele são preciosos.

"Ele é o mesmo, o que, nesse aspecto, aprendi que é a melhor coisa que você pode pedir", disse sua terceira filha, Tallulah Willis, no programa "The Drew Barrymore Show" no início deste mês. "Vejo amor quando estou com ele, e ele é meu pai e me ama, o que é realmente especial."

A família também compartilhou sua dor nas redes sociais, com Rumer postando no Instagram na semana passada uma foto antiga dela e de seu pai com uma legenda comovente. "Com muita saudade do meu papai", escreveu ela ao lado da foto.

A esposa também falou sobre como tem sido a vida familiar desde o diagnóstico, revelando que às vezes sente "culpa" por ter acesso a recursos que outras famílias que sofrem com problemas de saúde semelhantes não têm. "Quando consigo sair para uma caminhada para clarear a mente, não deixo de perceber que nem todos os cuidadores podem fazer isso", explicou.