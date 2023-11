SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta manhã, Cezar Black, fazendeiro da semana, desceu para realizar o trato dos porcos em A Fazenda 2023 (RecordTV). A tarefa, originalmente, foi destinada a Kally Fonseca esta semana.

Assim que o aviso sonoro para cuidar dos porcos ressoou, Cezar foi quem desceu para a área dos animais. O ex-BBB cumprimentou os animais e realizou todo o trato sozinho.

No sábado (25), o fazendeiro foi alvo de críticas dos peões por deixar Kally, com quem vive um affair na casa, cuidar dos bichos sem ajuda enquanto chovia. O fato foi citado por alguns participantes, inclusive Tonzão, que usou o argumento para discutir com o ex-BBB.