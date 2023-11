SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas semanas após registrar uma denúncia por violência doméstica contra o marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann deu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular (Record). Na última semana, a apresentadora afirmou que só falaria quando estivesse pronta.

Na conversa com Carolina Ferraz, ela aparece visivelmente emocionada e relata os acontecimentos na casa da família em Itu, interior de São Paulo, na tarde de sábado (11).

"Ele veio sim para me dar uma cabeçada, ele não me soltava. Fiquei com medo. Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo. Fiquei com vergonha", diz ela em material antecipado divulgado pelo programa.

Quando admitiu a agressão, Correa afirmou que "jamais deu uma cabeçada" em Ana e classificou o episódio como "desinteligência entre casais".

A ex-modelo entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra ele na quarta-feira (22).

Em conversa com o F5, o advogado de Correa, Enio Murad comentou o pedido da medida protetiva feito por Ana. "Os advogados de Ana Hickmann pediram medida protetiva por uma suposta arma de fogo. Alegaram que meu cliente estaria andando armado e rondando a residência do casal"