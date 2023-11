SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas antes de sua entrevista ir ao ar no Domingo Espetacular, na noite deste domingo (26), Ana Hickmann repostou uma frase nas redes sociais. Vai ser a primeira vez que ela fala sobre a denúncia de violência doméstica que sofreu no começo do mês do marido, Alexandre Correa.

Um breve conteúdo de divulgação sobre a entrevista da apresentadora a Carolina Ferraz foi divulgada. Ana diz que Alexandre não a soltava e que ficou com medo.

"Às vezes, a bênção não é o que Deus dá, mas o que Ele tira", escreveu em sua página oficial de Instagram.

A ex-modelo entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra Correa na quarta-feira (22). Alexandre negou querer agilizar a separação para retomar o contato com o filho.

"Fazem 14 dias que eu não vejo o menino e eu estou com muita saudade. Outra coisa que eu desejo agilizar, até onde meu braço alcançar, é o bem-estar psicólogico e a segurança dele. Posto isso, agilizar sim a separação, resolver os problemas que a empresa vem enfrentando, e aí falar em partilha de bens."