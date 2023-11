SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Paula Fernandes, 39, confirmou nos Stories de seu Instagram que estará presente no show final da "The Eras Tour", de Taylor Swift, 33, no Brasil.

A cantora brasileira postou um vídeo arrumada e perguntou aos fãs: "Boa tarde, meus amores. Tudo bem? Adivinha onde eu tô indo? Isso aí. Pro show dela".

No vídeo, Paula deixou claro que iria para o show de Taylor ao colocar 3 "opções" para os fãs responderem para onde ela iria: Taylor, Show da Taylor ou The Eras Tour.

A presença de Paula Fernandes nos shows da cantora no país era esperada pelos fãs de Taylor, pelo fato da cantora brasileira ter regravado a canção "Long Live", uma música que faz parte de um dos álbuns de Taylor Swift.

Paula, contudo, não contou se irá se apresentar ao lado de Taylor na canção -que faz parte do setlist- ou se irá apenas curtir ao show final da tour como fã.

Nos dois primeiros shows em SP, Taylor conseguiu o recorde de público do Allianz Parque.