SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma passagem pelo Brasil para seis shows ?e marcada por algumas tragédias?, Taylor Swift já não está mais em solo nacional. A cantora deixou o país depois do show no Allianz Parque, São Paulo, na noite de domingo (26), o último nas terras tupiniquins.

O avião utilizado pela cantora fez uma escala em Tampa, na Flórida, de acordo com o site de monitoramento de voos The Air Traffic. Após a parada, a aeronave se dirigiu para a cidade do Kansas, no Missouri.

Internautas comentaram no perfil Taylor Swift's Jets, que acompanha os trajetos aéreos da americana, que a próxima parada teria como motivo rever o namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce. Ele atua no time Kansas City Chiefs desde 2013, na posição de tight end, que exerce funções de ataque e defesa.

No último show, Taylor se encontrou com a família de Ana Clara Benevides, fã de 23 anos que morreu após passar mal na primeira apresentação da cantora no Rio de Janeiro (17).