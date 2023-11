ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O Canal Goat fechou acordo nesta segunda-feira (27) com a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) e vai transmitir todos os jogos do Campeonato Carioca 2024, com exceção das paritdas que tem o Vasco como mandante.

A proposta foi intermediada pela Brax, agência que tem os direitos de comercialização do Estadual de futebol do Rio até 2025. Para a próxima edição, além do Goat, a Band tem contrato ativo e vai mostrar partidas na TV aberta.

O contrato entre Goat e Brax dá ao canal esportivo no YouTube a garantia de transmissão dos jogos em casa de Flamengo, Botafogo, Fluminense, Audax, Bangu, Boavista, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Volta Redonda e Sampaio Corrêa.

O Vasco não está no acordo, e por enquanto, tem apenas os jogos fora de seu mando garantidos. O clube cruzmaltino, porém, tem proposta da Brax na mesa e discute fechar um acordo para entrar no contrato da Brax, o que ajudaria Goat e Band.

É o terceiro campeonato estadual fechado pela Goat nas últimas semanas, este o de maior importância deles com relação a interesse do público. Antes, foram comprados os jogos do Cearense e do Pernambucano.

Curiosamente, o maior concorrente do Goat no ambiente digital, a Cazé TV, vai transmitir o Campeonato Paulista, que disputa visibilidade com o Carioca nos primeiros três meses do ano.

O Campeonato Carioca teve seu conselho arbitral realizado nesta segunda. O formato será o mesmo dos últimos anos: uma primeira fase com onze jogos, com quatro se classificando para disputarem semifinal e final em mata-mata.