SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rapper australiana Iggy Azalea faturou US$ 48 milhões (cerca de R$ 235 milhões) com sua conta do OnlyFans, entre abril e novembro deste ano. Conforme dados revelados pelo jornal Marca, o valor faz a artista se tornar a celebridade que mais bem paga na plataforma.

Em segundo lugar, está Cardi B, com uma receita de US$ 45 milhões, enquanto Tyga fica atrás com US$ 20 milhões. O ranking é formado ainda por Chris Brown com US$ 15 milhões em sua conta. Os dados ainda não foram validados pelos próprios artistas.

No OnlyFans, Iggy Azalea se propõe a oferecer um projeto multimídia colaborativo intitulado "Hotter Than Hell", que inclui música, fotografia, vídeo, arte. Todo o material faz parte da divulgação de seu próximo álbum de estúdio.

De acordo com a apuração do Marca, a rapper tinha um patrimônio líquido de US$ 15 milhões anteriormente.