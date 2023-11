SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - WL Guimarães venceu a prova de fogo de A Fazenda 15 desta semana. Conforme exibido nesta segunda-feira (27), o influencer derrotou as duplas lideradas por Shayan e Nadja Pessoa no desafio do dia e ficou com os poderes do lampião na próxima roça. A dupla foi direto para baia e acabou puxando Radamés Furlan e André Gonçalves, respectivamente, para o dormitório externo da sede.

Antes de começar a prova, Radamés, Lily e Nadja foram sorteados. Porém, os dois primeiros trocaram suas participações, respectivamente, com Shay e WL. Assim, as duplas foram Shayan e Radamés; WL e Yuri; e Nadja e André. Como nas últimas semanas, as duplas perdedoras formaram a Baia da semana.

A prova do fogo da semana foi retirada de A Fazenda 12, e era uma espécie de basquete dinâmico, em que os participantes eram pendurados em cadeiras e precisavam fazer cestas. O primeiro a pontuar cinco vezes vencia.

No fim, WL levou a melhor e faturou o poder da semana, enquanto os rivais Shay, Radamés, Nadja e André foram para a Baia.

Conforme adiantado por Galisteu, o Poder Laranja desta semana já foi eleito pelo público e o peão escolhido, durante a roça desta terça-feira (28), poderá "multiplicar por dois o total de votos recebido por um peão".

Já o poder da Chama Branca será divulgado ao vivo nesta terça-feira, durante a votação. O fazendeiro da semana, Cezar Black, mandará um dos peões diretamente para a berlinda.