SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seu Jorge foi condecorado embaixador da cultura no Brasil durante um evento em Brasília, na noite de segunda-feira (27). A honraria foi entregue ao músico por Margareth Menezes, ministra da Cultura do governo Lula.

O título foi instituído no mesmo dia para apoiar e fortalecer ações da política nacional de cultura e artes. O cantor foi o primeiro agraciado.

De acordo com comunicado publicado no site oficial da pasta, o título é um reconhecimento da trajetória de Seu Jorge na música e no cinema. A expectativa é que ele possa apoiar a construção de ações que fortaleçam os laços com os países do continente africano, do Caribe e da diáspora, por meio de seu trabalho.

"Ator que participou, assim como outros, do processo de fortalecimento e internacionalização do cinema brasileiro, Seu Jorge também possui consolidada carreira musical com sucesso no Brasil e no exterior."

O título não é considerado prestação de serviço público, portanto não é remunerado.